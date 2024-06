Schwerer Unfall in Mönchengladbach Hubschrauber fliegt schwer verletzten Fußgänger in Spezialklinik

Bei einem Unfall an der Nordstraße in Rheydt ist am Montagmorgen, 24. Juni, um 8.07 Uhr ein 88-jähriger Fußgänger so schwer verletzt worden, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von einem VW-Transporter erfasst, an dessen Steuer ein 30-Jähriger saß.