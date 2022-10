Mönchengladbacher Familienbetrieb : Korbmacher aus Leidenschaft

Hier restauriert Michael Schaak einen Tecta-Stuhl. Die Odenkirchener Stuhlflechterei Schaak ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach In ihrer Werkstatt in Odenkirchen flechten, restaurieren und reparieren Hubert Schaak und seine Söhne Stühle, Liegen und Sessel. Ein Knochenjob, der seit über 150 Jahren Familientradition ist. Wie die Handwerker arbeiten und warum sie halbjährlich in den Norden ziehen.