Bei sommerlichen Temperaturen feierten die Gladbacher mit : House Musik und Tanzeinlagen beim Cityfest

Mönchengladbach DJ Tocadisco und Tänzer der Tanzschule Behneke brachten beim Cityfest die Besucher in Schwung.

Schon beim Annähern an den Sonnenhausplatz ist der Geruch von frischem Popcorn, Zuckerwatte und Pommes zu riechen und mitreißende House Musik zu hören. Vor allem Remixe von Oldies aus den 1980ern und 1990ern, wie „We are Family“ oder Klassiker von Michael Jackson sorgen für gute Laune. Viele Menschen tummeln sich am Sonnenhausplatz, der seinem Namen alle Ehre macht: Bei fast sommerlichen 20 Grad genießen viele Mönchengladbacher beim Cityfest am Wochenende die Sonne, sitzen auf und um den Platz und wippen zur Musik oder singen sogar ein bisschen mit.

Verschiedene Kinder- und Jugendgruppen der Musikschule Behneke sind da und begeistern mit einigen Tanzeinlagen. Die Tanzgruppe „Be Crazies“ legt mitten auf dem Sonnenhausplatz eine top Performance hin – In knallroten Oberteilen und goldenen Leggins stürmen sie auf den Platz und hocken sich mit dem Rücken zum Publikum in ihre Startposition. Vom DJ-Pult ertönt „The Greatet Show“ und der Tanz geht los: Linker Arm nach oben, rechter Arm nach oben, dann eine Drehung und ein paar schnelle Schritte mit den Beinen. Ganz schön kompliziert. Aber die „Be Crazies“ lassen das Ganze sehr elegant und leicht aussehen. Obwohl die ganzen Schritte und Hüpfer ziemlich anstrengend sein müssen, scheinen sie großen Spaß dabei zu haben. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht geben sie richtig Gas. Und die gute Laune steckt an: Immer mehr Leute versammeln sich um die Tänzerinnen, lachen und wippen zur Musik mit. „Dancing in the Street“, also tanzen auf der Straße, ist auch das Motto des Cityfestes. „Es macht echt Spaß hier zu tanzen, die Stimmung ist richtig gut,“ sagt Elena (14), eine der Tänzerinnen.