„Hotel Dubai“ in Mönchengladbach Obdachlosen-Schlafnischen in Eisenbahntunnel sind jetzt vergittert

In der Nähe des Neubaugebiets Seestadt steht ein Seecontainer, der als Aufenthaltsort für die gedacht ist, die keine feste Bleibe mehr haben. Ende Januar hatte die Stadt auf dem Grundstück der Entwicklungsgesellschaft EWMG an der Breitenbachstraße / Hindenburgstraße einen ehemaligen Frachtcontainer aufgestellt, hergerichtet und für Obdachlose freigegeben, die sich zuvor vor allem im Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße aufgehalten und genächtigt hatten. Laut Stadt wird der Container inzwischen von einigen Obdachlosen frequentiert.