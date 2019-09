Besondere Übergabe in Mönchengladbach : Holzfigur von Adolph Kolping an neuem Platz

Mönchengladbach Käthe Strötges hat dem Kolpinghaus die hölzerne Statue übergeben. Sie war lange Zeit in Besitz ihrer Familie.

Eine lebensgroße Figur des katholischen Priesters hat Einzug in das Mönchengladbacher Kolpinghaus gehalten. Die Figur ist mindestens 43 Jahre alt – und hatte die vergangenen Jahrzehnte nicht etwa in einem anderen Kolpinghaus oder einer Kirche gestanden, sondern in einem privaten Haushalt. Sozusagen bei Fans des 1865 in Köln gestorbenen Geistlichen, der nicht nur Priester, sondern auch Domvikar, Gründer des Kölner Gesellenvereins und des späteren Rheinischen Gesellenbunds war. Er gilt als Initiator des heutigen Kolpingwerks, einem katholischen Sozialverband.