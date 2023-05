Holocaust-Überlebender in Mönchengladbach „Das Gehirn kennt keine Vorurteile“

Leon Weintraub fasziniert seine Zuhörer im Audimax am Campus Mönchengladbach der Hochschule Niederrhein. Es sind nicht nur Studierende, sondern auch viele „ältere Semester“, die gebannt und schweigend dem Vortrag des 97-jährigen Arztes folgen. Weintraub, am Tag zuvor beim deutschen Ärztetag in Essen mit der Paracelsus-Medaille ausgezeichnet, berichtet von seinem Leben, der Tragik, die er erlitten hat, und seiner Mission, wonach das, was im Dritten Reich geschehen ist, nie wieder geschehen und nie in Vergessenheit geraten darf.