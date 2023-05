Vortrag an der Hochschule Niederrhein Holocaust-Überlebender erzählt seine Geschichte

Mönchengladbach · Die Schilderungen Leon Weintraubs sollen eine Mahnung an die Gräueltaten des Holocausts sein. Was der 97-Jährige erlebt und wie er überlebt hat, können Interessierte am Mittwoch, 17. Mai, an der Hochschule Niederrhein herausfinden.

16.05.2023, 05:11 Uhr

Der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub kommt am Mittwoch nach Mönchengladbach. Foto: Hakes Foto: privat/Hakes