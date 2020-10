Mönchengladbach: Hohe Nachfrage: Zweimal St. Martin im Strandkorb 

Mönchengladbach Das wegen der Pandemie erarbeitete Veranstaltungskonzept „Strandkorb Open Air“ im Sparkassenpark war während der Sommermonate ein Erfolg. Auch die nächste Veranstaltung kommt gut an.

(dr) Am 6. November hat Sparkassenpark-Chef Michael Hilgers mit den Vereinen Kulturlöwe und Corinna, zu dem sich die meisten Mönchengladbacher Kulturschaffenden zusammengeschlossen haben, ein Konzept für eine St.-Martins-Veranstaltung entwickelt. Das vor dem Hintergrund, dass fast alle der in normalen Zeiten fast 150 Martinszüge wegen Sicherheitsvorgaben in der Corona-Krise ausfallen müssen. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos, Interessierte konnten sich melden.