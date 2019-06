Hoffest des MKV : Alles so schön „Cordula Grün“ hier

Mönchengladbach Beim Hoffest wurden erstmals die designierten Prinzenpaare öffentlich vorgestellt. Der Hit der Noch-Amtsinhaber bleibt im Programm.

Diesen Spitznamen wird Dieter Beines, Prinzenpaar-Berater beim Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV), so schnell nicht mehr los: „Das ist der Dieter Bohlen des Karnevals, der Casting-Chef des MKV“, ruft Axel Ladleif in den Saal. Dieses Jahr ist dem närrischen Casting-Experten ein besonderer Coup gelungen – in Mönchengladbach regiert in der kommenden Session das erste schwule Prinzen-Paar des Rheinlands. Und: Als Prinz Axel I. (Ladleif) und Prinz Nirsius Thorsten (Neumann) treten die stadtbekannten Gastronomie-Unternehmer beide als Prinzen an.