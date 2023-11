Konzerte in Mönchengladbach Höhner Weihnacht mit Jeföhl, fetzigen Rhythmen und guter Laune

Sachte fallende Schneeflocken und ein prächtiger Weihnachtsbaum auf einer Waldlichtung. Wo gab es denn so etwas im bisher viel zu warmen Herbst? Zur Show der „Höhner Weihnacht“ in der nahezu vollbesetzten „Red Box“. Die Kölner Band kam mit großem Gepäck in die Vitus-Stadt. Darin enthalten war eine bunte Mischung von klassischen Weihnachtsliedern, sechsstimmig gesungen, bis zu fetzigen Rhythmen mit einem kräftigen Schuss Kölner Karneval. Das abgespielte Glockengeläut des Kölner Doms lud zur Weihnachtseinstimmung nach „Höhner“-Art ein.