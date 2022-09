Veranstaltung in Mönchengladbach : „Höhner“ treten in der Zirkus-Kuppel auf

Die Mitglieder der Kölner Band „Höhner“ werden im Zirkuszelt auf dem Messeplatz am Nordpark selbst in der Manege stehen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die meisten Mönchengladbacher kennen die Kult-Band „Höhner“ von ihren legendären Auftritten im Karneval. Doch die Kölner Musiker können noch mehr: Sie laden im Oktober in den Zirkus ein. Und sie gehören zu den Artisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Michelis

Für ein lustiges Gruppenfoto nahmen die „Höhner“ kurzerhand ihren Gitarristen Edin Colic auf den Arm, der daraufhin feststellte: „Schweben kann ich schon mal.“ Auch wenn das Drahtseil im „Vivace – Höhner Rock and Roll Circus“ demnächst mindestens zehnmal höher sein und ihn niemand mehr hoch über der Manege festhalten wird: Das „artistische“ Foto-Shooting, bei dem alle Akteure viel Spaß hatten, war der ideale Auftakt zur Vorstellung eines ungewöhnlichen Spektakels. „Vivace“ wird vom 6. bis 16. Oktober fast täglich in einem Zirkuszelt auf dem Messeplatz am Nordpark stattfinden.

Das Besondere: Die Musiker ersetzen nicht nur die übliche Zirkuskapelle, sondern machen auch selbst aktiv mit. „Ich bin zum Glück schwindelfrei“, meinte Schlagzeuger Heiko Braun, der ebenfalls als Hochseilartist auftreten wird. Der Band war die Vorfreude auf die Show schon deutlich anzumerken. „Das ist ein Kindheitstraum, den wir uns selbst erfüllen“, sagte der langjährige Frontmann Henning Krautmacher, durch seinen mächtigen Schnäuzer unverwechselbar und seit 1968 Sänger der Band. Für ihn ist dieser Zirkusauftritt der letzte. Danach beendet der 65-Jährige seine lange Karriere bei den „Höhnern“, die mit zahlreichen Hits von „Viva Colonia“ über „Die Karawane zieht weiter“ und „Echte Fründe“ bis „Schenk mir dein Herz“ wohl fast jeder kennt.

Gefeiert werden mit dem Programm im Zelt an der Gladbacher Straße gleich zwei Jubiläen: Die „Höhner“ werden 50 Jahre alt und begehen, durch Corona etwas verspätet, auch 20 Jahre Auftritte im Zirkus. Diese Idee sei in den 1970er Jahren bei einem Gruppenfoto vor dem Kölner Dom entstanden, zu dem sich neben den „Höhnern“ auch Willi Millowitsch, Trude Herr und Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul aufgestellt hatten. „Wir müssen unbedingt mal was zusammen machen“, sei der Gedanke gewesen, so Krautmacher. Doch habe es noch etliche Jahre gedauert, bis daraus ein erstes gemeinsames Programm in der Manege entstand.

Mönchengladbach sei als Premierenort für „Vivace“ gewählt worden, weil die Zusammenarbeit mit Veranstalter Michael Hilgers immer gut funktioniert habe – ob bei den bundesweit bekannt geworden Strandkorb-Konzerten oder bei der traditionellen „Höhner-Weihnacht“. „Es ist deshalb höchste Zeit, dass wir mit dem Zirkus endlich hierherkommen“, betonte die Band. In wenigen Tagen wollen die sieben Musiker mit dem speziellen Training beginnen – tollkühne Programmpunkte wie „Saxophon im Todesrad“ müssen vorher ausgiebig geprobt werden. Für die gemeinsamen Auftritte bei Zuckerwatte und gebrannten Mandeln sind internationale Akrobaten, Clowns, Komiker und Tänzer gewonnen worden. „Vivace“ steht in der Musik für lebhaft. Doch auch stimmungsvoll sollen die Songs sein, die sonst in dieser Form nicht zu hören seien. So werde, musikalisch begleitet, „eine poetische Geschichte mit Marionetten“ aufgeführt, Gitarrist Colic werde Teil eines geheimnisvollen Zaubertricks.

Im Anschluss an die Show, bei der auch die Staffelübergabe an den neuen Frontmann Patrick Lück zelebriert werde, würden sich die Höhner im Vorzelt unter die Besucher mischen, verspricht Henning Krautmacher. „Dabei ist auch für gemeinsame Fotos Zeit.“ Im Vorzelt würden außerdem Erinnerungsstücke aus der Bandgeschichte ausgestellt.