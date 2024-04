Energie in Mönchengladbach Steuererhöhung lässt NEW-Gaspreis drastisch steigen

Wer in Mönchengladbach heizt, tut dies mit großer Wahrscheinlichkeit mit Gas. Zu fast zwei Dritteln wird in der Stadt immer noch mit Erdgas geheizt. Genauer 64,5 Prozent der aktuellen Wärme wird mit Gas produziert, weitere 23,6 Prozent mit Heizöl und sogar noch immer 8,6 Prozent mit Kohle. In Summe machen diese fossilen Energieträger bei der Wärmeerzeugung also 96,7 Prozent aus. Das ist das Ergebnis der Bestandsanalyse für das kommunale Energiekonzept.