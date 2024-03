Wohnungsmarkt in Mönchengladbach Mehr Förderung für Sozialwohnungen vom Land

Die neue Einstufung des Mietwohnungsmarktes durch das Land kommt in Mönchengladbach gut an: „Darin liegt für Mönchengladbach die Chance, die dringend notwendige Trendwende, die im öffentlich geförderten Wohnungsbau eingeleitet wurde, zu verstetigen", sagt Planungsdezernentin Claudia Schwan-Schmitz. 2023 wurden vier Wohnungsbauprojekte mit Fördermitteln genehmigt. Das betraf Bauvorhaben von privaten Investoren an der Aachener Straße (mit zwölf geförderten Wohnungen) und an der Waldhausener Straße (14 Einheiten), dazu zwei Projekte der städtischen Wohnbau am Langer Weg und an der Knopsstraße.