Arbeitsmarkt in Mönchengladbach Mehr Menschen ohne Arbeitsplatz

Auf dem Arbeitsmarkt ist der beginnende Frühling in Mönchengladbach noch nicht angekommen. Das teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit Verweis auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen mit. „Die Frühjahrsbelebung im Bezirk der Agentur für Arbeit Mönchengladbach ist leider nicht spürbar. Vielmehr hat der Arbeitsmarkt im März 2024 in vielen Bereichen eher eine Seitwärtsbewegung gemacht, was aufgrund der allgemeinen Schwächephase in der Wirtschaft nicht verwundert. Es besteht aber die Hoffnung, dass sich die Situation im Jahresverlauf verbessert“, sagt Rainer Imkamp, Chef der Arbeitsagentur, die für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss zuständig ist. „Aus der Stadt Mönchengladbach kommt dazu beispielsweise das Signal des erneut leicht erhöhten Stellenzugangs.“