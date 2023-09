Teuerste Klospülung Deutschlands Gladbachs Abwassergebühr soll sinken

Mönchengladbach · In keiner deutschen Großstadt ist das Abwasser so teuer wie in Mönchengladbach, hat Haus und Grund berechnet. Das soll sich ändern, die Ampel-Mehrheit im Rat hat mit der CDU eine Prüfung dazu beauftragt. Was die NEW mit den Gebühren am Kanalnetz unternimmt.

15.09.2023, 05:10 Uhr

Die Mönchengladbacher zahlen vergleichsweise viel für ihr Abwasser. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Von Christoph Wegener und Andreas Gruhn

Die Abwasserbeseitigung ist in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach ein heikles Thema, denn die Gebühren für die Bürger sind so hoch wie in keiner anderen deutschen Großstadt. Das kritisierte zuletzt Haus und Grund scharf. Gerechtfertigt wird das seitens der Stadt unter anderem mit der Weitläufigkeit des Mönchengladbacher Kanalnetzes, das instand gehalten werden muss. Im Ausschuss für Umwelt und Mobilität legte die Stadttochter NEW nun ihren Jahresbericht für die Abwasserbeseitigung für 2022 vor – und es wurde über die Gebührenberechnung diskutiert. Dabei ergibt sich nun aber für die Gladbacher eine neue Perspektive: Die Politik dringt nun darauf, dass die Abwassergebühr sinkt.