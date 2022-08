Schützenfest in Mönchengladbach-Hockstein : In Hockstein marschieren die Damen in Tracht bei Parade mit

In Hockstein marschieren die Damen in Tracht bei Parade mit

Schützenfest in Mönchengladbach-Hockstein

Beim Prunkumzug mit anschließender Parade marschierten die Damen in Tracht flotten Schrittes mit. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Hockstein Präses und Pfarrer Michael Schicks wurde vom Bezirksbundesmeister das St. Sebastianus-Ehrenschild für Präsides am Bande verliehen.

Trotzdem war sie beim Zug dabei und wurde beim Festgottesdienst von Präses Michael Schicks als Königin der Herzen begrüßt. Die dritte Besonderheit betraf den Präses selber: Schicks wurde mit dem St. Sebastianus-Ehrenschild für Präsides am Bande ausgezeichnet. Bezirksbundesmeister Horst Thoren nahm die Ehrung vor. Das tat Thoren nicht ohne lobende Worte für den Hocksteiner Pastor: „Schicks predigen zu hören, ist ein Vergnügen. Er findet immer offene Worte, ohne zu verletzen. Er ist ein besonderer Mensch und Pfarrer“, sagte er bei der Verleihung. Sehr bewegt bedankte sich Schicks für dieses besondere Zeichen der Wertschätzung.

Zuvor standen die Themen Bruderschaft, Gemeinschaft und Ehrung im Mittelpunkt der Predigt. „Diese Messfeier, diese Stunde“, so der Präses, „ist zur Ehre Gottes.“ Kritik gab er in Richtung der abwesenden Schützen und Pfarrmitglieder, die nach der Devise leben „die Kirche spar ich mir“. Gemeinsam, so sagte Schicks, sollten Kirche und Bruderschaft auf diese Menschen zugehen.