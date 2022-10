„Hochzeit auf den ersten Blick“ : Odenkirchenerin nimmt teil an Sat.1-Kuppelshow

Die 26-jährige Jaqueline aus Mönchengladbach-Odenkirchen setzt bei der Partnersuche auf ein Expertentrio aus dem Fernsehen. Foto: Sat.1

Mönchengladbach Die 26-jährige Jaqueline wagt im Fernsehen eine „Hochzeit auf den ersten Blick“ – und trifft dabei auf einen acht Jahre älteren Bayer. Wie die beiden zueinander fanden, und was Zuschauer von der Show erwarten können.

Die Liebe auf den ersten Blick zu finden ist eine Traumvorstellung, romantisiert durch unzählige Schnulzen in Büchern und Filmen. In einer Sat.1-Kuppelshow wird diese Idee auf die Spitze getrieben. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist der Name Programm: Zwölf Alleinstehende – sechs Männer, sechs Frauen – wagen ein „einzigartiges Sozialexperiment“, so wirbt der Privatsender. Die Teilnehmer treffen ihren Zukünftigen das erste Mal im Standesamt. Mit dabei: Die 26-jährige Jaqueline aus Odenkirchen.

Jaqueline (wie bei allen anderen Kandidaten wird die junge Frau lediglich beim Vornamen genannt) ist seit drei Jahren Single. Sie arbeitet als Stationssekretärin in einem Krankenhaus, gibt ihre Hobbys mit „Boxen und Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringen“ an. Im Standesamt wird sie auf den 34-jährigen Peter treffen. Er kommt aus der 2800-Seelen-Gemeinde Langenpreising im oberbayrischen Landkreis Erding. Peter ist Polizeivollzugsbeamter am Münchener Flughafen, seit einem Jahr Single und zählt Sport (Fußball, Radfahren), Videospiele und Filme zu seinen Hobbys.

Der 34-jährige Peter aus Bayern soll das perfekte Gegenstück für die Odenkirchenerin sein. Ihr erstes Treffen findet vor dem Altar statt. Foto: Sat.1

Dass ausgerechnet diese beiden aufeinandertreffen, ist laut Sat.1 kein Zufall: Im Vorfeld seien die Paare „auf Basis umfangreicher wissenschaftlicher Analysen“ eines „erfahrenen Expertentrios“, bestehend aus Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, abgestimmt worden. „Mit Erfolg“, wie es in einer Ankündigung zum Staffelauftakt heißt. Brautmutter Silvia wird darin mit den Worten „Mein erster Eindruck ist, dass die Experten eine super Arbeit geleistet haben“ zitiert. Auch Jaqueline und Peter sind offenkundig überwältigt von ihren Partnern in spe: „Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen“, schwärmt die Odenkirchenerin im Standesamt. Der Bayer hält sich, beim ersten Treffen völlig überwältigt, eher kurz: „Ein Wort: Wow!“

Ob dieser „märchenhafte Start in die Ehe“, wie es von Sat.1 heißt, auch eine Partnerschaft mit Zukunft zur Folge hat, finden die Zuschauer aber erst in der Sendung heraus. „Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft immer montags ab 20.15 Uhr auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn. Direkt in der ersten Episode, ausgestrahlt am kommenden Montag, wagen Jaqueline und Peter ihr ungewöhnliches Blind-Date.

Außer ihnen suchen in der neuen Staffel weitere vier Teilnehmer aus NRW, zwei aus Niedersachsen, einer aus Rheinland-Pfalz sowie eine Hessin, eine Berlinern und ein Bayer die große Liebe – auf den ersten Blick.

(capf)