Pläne für besseren Katastrophenschutz Wie sich Mönchengladbach auf Hochwasser vorbereitet

Straßen voller Wasser, vollgelaufene Keller und Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz: Im Sommer 2021 regnete es in Mönchengladbach so stark, dass Teile der Stadt im Ausnahmezustand waren. Auch wenn es nicht zu so katastrophalen Überschwemmungen kam wie etwa im Ahrtal, wurde deutlich, dass mehr Vorkehrungen getroffen werden müssen, um die Mönchengladbacher vor Extremwetterlagen zu schützen. Dem Ausschuss für Umwelt und Mobilität wurde nun von der Stadtverwaltung der aktuelle Stand zum Aufbau des kommunalen Starkregenrisikomanagements vorgelegt. Eine Übersicht.