Standort Mönchengladbach : Hochschule will besseres Manager-Studium

Mönchengladbach Der MBA-Studiengang der Hochschule Niederrhein wird noch stärker darauf ausgerichtet, Führungskompetenzen zu vermitteln. Zum Wintersemester 2020/21 wird der berufsbegleitende Studiengang zudem einen neuen Namen bekommen.

Künftig heißt er „Leadership & Management“. Der Abschluss wird weiterhin ein Master of Business Administration (MBA) sein. Thematisch sollen in dem zweijährigen Weiterbildungsprogramm die Chancen und Risiken der Digitalisierung noch stärker hervorgehoben werden. Außerdem sollen mehr Know-how in Personalführung sowie die Potenziale agiler Führungsmethoden und Konzepte aus dem Bereich New Work vermittelt werden.