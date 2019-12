Auf drei Jahre angelegt : Hochschule Niederrhein will lokale Ökonomie stärken

Mönchengladbach Leerstände statt Shopping: In Innenstädten hat es der Einzelhandel schwer, die Hochschule Niederrhein hat jetzt ein Projekt gestartet.

Die Forschungsinstitute „Niers“ und „Socon“ der Hochschule Niederrhein arbeiten gemeinsam daran, die lokale Ökonomie zu stärken – und zwar ganz konkret in den benannten Stadtteilen. Die Wissenschaftler wollen mit den dortigen Akteuren ins Gespräch kommen, bereits aktive Initiativen unterstützen. Die anwendungsnahe Arbeit der Projektmitarbeiter wird durch ein wissenschaftlich arbeitendes Back-Office unterstützt. Dies soll in einem weiteren Schritt zur Gründung eines Kompetenzzentrums „Lokale Ökonomien am Niederrhein“ führen.

„Wir setzen in diesem Projekt verstärkt auf Transformationsforschung“, sagt Professor Rüdiger Hamm, Leiter des „Niers“. Das heißt: Die Erfahrungen vor Ort sollen gesammelt und analysiert werden und nicht nur den betroffenen Quartieren zugute kommen, sondern sie sollen auch in ein Kompetenzzentrum einfließen, wo „Systemwissen“ zur lokalen Ökonomie gesammelt wird und ein regelmäßiger regionaler Erfahrungsaustausch organisiert wird.

Die beteiligten Städte Mönchengladbach, Viersen und Krefeld sowie Wirtschaftsförderer, IHK und Kreishandwerkerschaften haben bereits Letters of Intent unterzeichnet, in denen sie sich bereiterklären, das Projekt formal zu unterstützen. Dabei geht es etwa darum, Ansprechpartner zu benennen oder Kontakte herzustellen. Ein wesentliches Projektziel ist es, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort das Projekt anzugehen und permanent mit ihnen im Austausch zu stehen. In das Projekt fließt die Erfahrung der Forschungsinstitute aus drei ähnlich gelagerten Projekten ein: In Leverkusen-Rheindorf, Solingen-Nordstadt und Viersen-Süd ging es ebenfalls darum, lokale Standorte, die unter Geschäftsschließungen litten, unter Einbeziehung der Geschäftsleute beziehungsweise der Anwohner wieder nach vorne zu bringen.