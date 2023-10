Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach Textil-Fachbereich kooperiert mit Universität in Bangladesch

Die Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach genießt international einen exzellenten Ruf. Dafür arbeitet der Fachbereich mit Kooperationspartnern aus dem asiatischen Raum eng zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit mit einem Partner weiter intensiviert. Mit Vertretern der BGMEA University of Fashion & Technology (BUFT) in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, wurde jetzt eine entsprechende Vereinbarung, ein Memorandum of Understanding, unterzeichnet. Auch der Honorarkonsul der Volksrepublik Bangladesch, Hasnat Mia, nahm an der Feierstunde in Mönchengladbach teil. Die Universität in der Hauptstadt Bangladeschs wurde 2012 gegründet und geht auf eine Initiative der landesweiten Handelsorganisation der Bekleidungshersteller zurück. Ziel der Universität ist die praxisnahe Ausbildung von jungen Menschen für die Textilindustrie, die zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes gehört.