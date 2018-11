Fristlos gekündigt: Gekündigte Professorin und Hochschule wollen einvernehmliche Lösung

Düsseldorf/Mönchengladbach Die Fronten sind verhärtet zwischen der BWL-Professorin Karin Kaiser und ihrer Hochschule. Die hatte ihr fristlos gekündigt. Zu Unrecht, wie das Arbeitsgericht in erster Instanz befand. Nun soll ein Güterichter den Weg zu einer Einigung ebnen.

Im Fall Karin Kaiser gegen die Hochschule Niederrhein gibt es noch keine Einigung. Über die fristlose Kündigung der Professorin und ehemaligen AfD-Politikerin sollte am Mittwoch vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt werden. Doch dort einigten sich beide Parteien auf einen Güterichterverfahren. Offenbar wollen Kaiser und Hochschule jetzt noch nach einer einvernehmlichen Lösung suchen.

Karin Kaiser hatte an der Hochschule Betriebswirtschaft gelehrt, bis ihr gekündigt worden war. Vorgeworfen werden der Dozentin von Seiten der Hochschule unter anderem Verletzungen der Präsenzpflicht sowie eigenmächtiges Handeln. So soll Karin Kaiser zum Beispiel ohne Einwilligung der Hochschule einen Korrekturassistenten eingestellt und sein Honorar der Hochschule später in Rechnung gestellt haben.