Weiterbildungsangebot in Mönchengladbach Seminare für Social Media und Work-Life-Balance an der Hochschule

Eine Vielzahl der Veranstaltungen findet am Campus Mönchengladbach an der Webschulstraße 31 statt. Weitere Angebote gibt es online über Zoom. Die Winterakademie richtet sich an Studierende, für die die Teilnahme kostenfrei ist, an Mitarbeitende der Hochschule und an externe Gäste. Einige Seminare sind für spezielle Zielgruppen konzipiert, unter anderem sind zwei Veranstaltungen explizit für Frauen geplant. Am 8. Februar wird von 10 bis 17 Uhr ein Seminar mit dem Titel „Work-Life-Balance“ angeboten. Im Seminar „Empowering Women“ am 9. Februar liegt der Schwerpunkt auf dem „Aufbau von mentaler und kommunikativer Stärke“.