Projektantrag für Förderprogramm : Hochschule möchte Existenzgründungen fördern

Eine Fassade der Hochschule Niederrhein (Symbolbild). Foto: Ilgner

Mönchengladbach/Krefeld Mit dem Programm „Exist“ sollen junge Menschen noch intensiver bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützt werden. Die Hochschule Niederrhein stellt dabei ihre Potenziale in den Bereichen Textil und Chemie in den Vordergrund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Direkt nach dem Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen, kommt für viele Studierende nicht in Frage. Dabei gibt es an Hochschulen und Universitäten eine große Anzahl an potenziellen Gründern. An der Hochschule Niederrhein möchte man junge Menschen noch intensiver bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen. Derzeit bereitet das Ressort Forschung und Transfer der Hochschule einen Projektantrag für das Förderprogramm „Exist“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vor.

Ziel des Projekts ist es, die Anzahl und den Erfolg technologieorientierter und wissensbasierter Unternehmensgründungen zu erhöhen und eine Gründungskultur zu etablieren. „Wir haben zum Beispiel mit unseren Promovenden einen natürlichen Pool an potenziellen Gründern“, sagt Professor Alexander Prange, Vizepräsident für Forschung und Transfer an der Hochschule Niederrhein. Die mögliche Förderung einer vierjährigen Projektphase beträgt bis zu zwei Millionen Euro. Bei dem Antrag stellt die Hochschule besonders ihre Potenziale in den Bereichen Textil und Chemie in den Vordergrund. An der Hochschule gibt es seit Ende 2018 das Textile Innovatorium, ein kreatives Labor, in dem innovative Ideen aus Unternehmen oder der Hochschule entwickelt und prototypisch umgesetzt werden können.

„An der Hochschule arbeiten viele wissenschaftliche Mitarbeitende an Projekten und in Einrichtungen wie dem Innovatorium oder dem Oberflächenzentrum. Diese Orte sind Keimzellen neuer Ideen und bieten ein hohes Potenzial. Wir möchten bei der Realisierung von Innovationen und der Entstehung von neuen Produkten unterstützen“, sagt Markus Menkhaus-Grübnau, Referent für Forschung und Transfer. Sollte das Projekt erfolgreich laufen, werde man auch die anderen Forschungs- und Transferdisziplinen der Hochschule in die Existenzgründungsaktivitäten mit einbeziehen.

Zusätzlich zu den wissensintensiven Gründungen soll auch die Gründungskultur, also die Bereitschaft unternehmerische Gelegenheiten zu erkennen, sie wertzuschätzen und im Idealfall auch umzusetzen, gestärkt werden. Die Hochschule unterstützt – neben ihren eignen Angeboten für Gründungswillige an der Hochschule – auch standortbezogene Initiativen. So wurde die Hochschule erst kürzlich Mitglied im neu gegründeten Verein Silkvalley für Start-Up-Unternehmen in Krefeld und ist seit Jahren Mitglied in der Initiative nextMG.