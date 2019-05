Gesundheit in Mönchengladbach : Hochschule Niederrhein entwickelt Software für Muskel-Messung

MÖNCHENGLADBACH Wissenschaftler in Aachen und Köln wollen herausfinden, wie sich Muskeln bei längeren Aufenthalten in der Schwerelosigkeit verändern.

Mathematisch weniger begabte Menschen wird es unangenehm an eine der komplizierten Formeln aus Schulzeiten erinnern, was Forscher der Hochschule Niederrhein entwickelt haben: einen Algorithmus, der die Auswertung von Ultraschall-Aufnahmen von Muskeln erleichtern soll. Mit solchen Muskel-Untersuchungen beschäftigen sich nach Angaben der Hochschule Niederrhein (HN) Wissenschaftler in Aachen und Köln. Sie wollen herausfinden, wie sich Muskeln bei längeren Aufenthalten in der Schwerelosigkeit verändern. Der von den Kollegen der Hochschule Niederrhein entwickelte Algorithmus und die darauf fußende Software soll ihnen helfen, die aufwändige manuelle Auswertung ihrer Messergebnisse mit digitaler Technik zu erledigen.