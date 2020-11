Neues Projekt in Mönchengladbach : Hochschule will geflüchtete Akademiker in Jobs bringen

Hochschule will geflüchtete Akademiker in Jobs bringen

Neues Projekt in Mönchengladbach

Die Hochschule Niederrhein am Campus in Mönchengladbach. Foto: Ilgner

Mönchengladbach Ein passender Arbeitsplatz für Akademiker, die nach Deutschland geflüchtet sind, ist schwer zu finden. Die Hochschule Niederrhein will das mit dem Projekt Profi/HN ändern. Gefördert wird es vom Deutschen Akademischen Austauschdienst.

Viele der nach Deutschland geflüchteten Menschen haben einen akademischen Abschluss, einschlägige Berufserfahrung – und finden dennoch keine Beschäftigung, die zu ihren Qualifikationen passt. An der Hochschule Niederrhein läuft jetzt das Projekt Profi/HN an, das geflüchteten Akademikern eine bildungsadäquate Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Es ist eins von bundesweit 17 Hochschulprojekten, die vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) gefördert werden.

Für die Hochschule Niederrhein ist es das dritte Projekt, das sich damit beschäftigt, wie geflüchtete Menschen ins Studium oder in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Welche Chancen gibt es, an vorhandene Qualifikationen anzuknüpfen? Wann lohnt sich der Erwerb eines deutschen Hochschulabschlusses? Mit Fragen wie diesen können sich geflüchtete Akademiker an die Mitarbeiterinnen des Projekts wenden.