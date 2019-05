Mönchengladbach : Hochschule kooperiert mit dem Math.-Nat.-Gymnasium

Mönchengladbach Schüler und Studierende sollen an gemeinsamen Projekten arbeiten wie etwa digitalen Bienenstöcken.

Kern der Vereinbarung sind Programmierworkshops rund um den Kleincomputer Raspberry Pi, bei dem die Schüler einen ersten Kontakt zur Wirtschaftsinformatik aufbauen können. Leiter der Workshops ist Wirtschaftsinformatik-Professor Claus Brell, der zusammen mit Biologie-Fachlehrer Frank Schillings die Kooperation initiiert hat. Im fächerverbindenden Unterricht, zum Beispiel in Biologie und Informatik, erfahren Schüler den Einsatz von Informatik, Sensor-Technik und -Physik in lebenswissenschaftlichen Gebieten und wirken so am Aufbau des Umweltdatenmessnetzwerkes für Mönchengladbach mit.