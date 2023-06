Sommer in Mönchengladbach Hitze macht die Freibäder voll

Erste tropische Nächte, tagsüber deutlich über 30 Grad im Schatten – die Hitze macht vielen Menschen zu schaffen. Was gibt es da Schöneres als in kühles Wasser abzutauchen? Mönchengladbach hat zwar keinen Badesee, auch keinen Fluss mit Strandbad, dafür aber zwei Schwimmbäder mit Außenbereich: das Volksbad im Stadtteil Bungt und das Schlossbad in Wickrath. Beide sehr schön und deshalb beliebt.