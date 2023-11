Historische Straßenbahn in Mönchengladbach Triebwagen 26 kehrt restauriert zurück

Ab Ende November hat Mönchengladbach wieder eine echte Straßenbahn. Auch wenn seit März 1969 kein Triebwagen mehr Fahrgäste durch die Stadt chauffierte, können die Gladbacher bald zumindest in diese historisch bedeutsame Phase des Nahverkehrs in der Stadt wieder eintauchen: Denn Triebwagen 26, ein historisches Fahrzeug der damaligen Stadtwerke Mönchengladbach, ist nahezu fertig saniert und wird Ende November von der Werkstatt in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) nach Mönchengladbach verfrachtet.