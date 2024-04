Luftaufnahmen aus Mönchengladbach Historische Fotos zeigen Geropark und Abteiberg im Wandel der Jahrzehnte

Im September 2024 wurde der Geropark am Fuße des Abteibergs nach dem Umbau neu eröffnet. Entstanden ist ein schmucker Park mitten in der Stadt, der heute größer und grüner ist als vor dem Umbau. Wie aber sah der Park in den Jahrzehnten zuvor aus? Und wie hat sich der historische Stadtkern drumherum entwickelt?