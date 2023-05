Historie in Mönchengladbach Der Marienplatz im Wandel der Zeit

Der Marienplatz mitten in der Rheydter Innenstadt war schon immer das pulsierende Herz im Zentrum. Heute ist der Marienplatz in Rheydt für viele Bürger ein Angstraum. Die Abwanderung der Kaufhäuser und großen Handels- und Fast-Food-Ketten trägt dazu bei, dass sich der Leerstand im Rheydter Einzelhandel dramatisch verschärft und die Anzahl derer, die sich auf einen Einkaufsbummel und anschließenden Restaurantbesuch nach Rheydt begeben, abgenommen hat. Insgesamt also eine düstere Szene, die in den 1920er-Jahren noch eine ganz andere war. Eine Drehscheibe für den Nahverkehr war der Marienplatz schon immer. Historische Bilder zeigen, wie sich der Platz in Rheydt über die Jahre verändert hat.