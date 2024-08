Historische Bilder Mönchengladbachs Schwimmbäder im Wandel der Zeit

Zahlreiche Becken wurden in den vergangenen Jahrzehnten geschlossen – andere halten sich bis heute. Historische Bilder zeigen, wie beeindruckend einige Schwimmhallen in der Stadt früher gestaltet waren und wie die Mönchengladbacher sich an heißen Sommertagen abkühlten. Das ist bis heute so – wenn das Wetter mitspielt.