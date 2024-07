Am Rathaus Mönchengladbach hisst die Friedensflagge

Die 270.000-Einwohner-Stadt Mönchengladbach gehört zu denen, die aufmerksam machen auf die verheerenden Folgen eines Angriffs mit Atombomben. Nie war dieser Appell nötiger als jetzt, im Sommer 2024: Israel hat Atombomben, und Russland droht unverhohlen, Europäischen Länder anzugreifen, und zwar durchaus mit Atomraketen. Marlene Barghoorn ist Ärztin. Sie lebt in Mönchengladbach und praktiziert in Brüggen. Sie gehört der Regionalgruppe Mönchengladbach/Viersen des Internationalen Versöhnungsbundes an. Hinter der Abkürzung IPPNW steht „International Physicians für the Prevention of Nuclear War“. Marlene Barghoorn und viele andere Medizinerinnen und Mediziner fordern eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Barghoorn erinnerte daran, dass im recht nahen Nörvenich Atomwaffen stationiert seien. Und sie nannte folgende Zahlen: „Mehr als 8403 Städte in 166 Ländern gehören dem Netzwerk ,Mayors for Peace‘ an, darunter 895 Städte in Deutschland. Die Ärztin zeichnete ein realistisches Szenario, wie es nach einem Angriff mit Atomwaffen aussehen würde. Für Zehntausende von Menschen gäbe es dann keine Hilfe mehr, sehr viele Menschen würden nach und nach sterben.