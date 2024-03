Naturschutz in Mönchengladbach Wenn die Molche wieder wandern

Hinweisschilder zur Amphibienwanderung stehen im Hardter Wald, am Herzpark, am Bunten Garten, in der Donk, in Genhodder, am Wanloer Golfplatz, in Leppershütte und am Priorshof. Nach der Amphibienwanderung werden die Hinweisschilder wieder abgebaut, um im nächsten Jahr von Autofahrern als „neues Schild“ besser bemerkt zu werden.