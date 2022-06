In Mönchengladbacher Parks : Was die neuen Rettungspunkte bringen

Mönchengladbach 100 Schilder hat die Mags in den Grünanlagen angebracht, weitere sollen folgen. Das ist der Hintergrund der Arbeiten, die in Kooperation mit der Feuerwehr stehen.

In manchen Situationen zählt jede Sekunde – ein Sturz, ein Herzinfarkt, Atemnot oder Kreislaufprobleme. Doch wie können Rettungskräfte alarmiert und zielsicher an den Ort des Geschehens gelotst werden, wenn sich der Hilfesuchende mitten in einer Grünanlage aufhält? Eine Antwort sind die Rettungspunkte, die jetzt in Kooperation von Mags und Feuerwehr in Mönchengladbacher Parks angebracht worden sind.