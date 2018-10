Mönchengladbach: Hindenburgstraße bitte elektromobil

Mönchengladbach Geheimsache verkaufsoffener Sonntag – hatten Sie davon gehört? Eine Gladbacher Spezialität. Es gäbe da aber noch etwas, womit die Hindenburgstraße besonders besonders werden könnte.

Und dann ist da natürlich die Sache mit den verkaufsoffenen Sonntagen. Für die gibt der Stadtrat fast schon traditionell erst drei Tage vorher grünes Licht. In anderen Städten werden solche Ladenöffnungen viele Monate im voraus beschlossen, diskutiert und manchmal kurz davor wegen erfolgreicher Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gekippt. In Mönchengladbach ist das anders. Erst vergangene Woche raunten sich Insider hinter vorgehaltener Hand zu, dass sie gehört hätten, dass am Sonntag möglicherweise an der Hindenburgstraße geshoppt werden könnte. Dazu solle es Live-Musik geben. Und tatsächlich kam es so.