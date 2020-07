Neues Projekt in Mönchengladbach : Hilfe für obdachlose Frauen in der Stadt

Mönchengladbach Marlene Beckmann und Janna Stempel unterstützen wohnungslose Frauen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Das von der Landesregierung NRW geförderte Projekt wird wissenschaftlich begleitet.

In aller Regel seien sie vorsichtig, zurückhaltend, misstrauisch. Zu viel haben sie in ihren Leben schon an negativen Dingen erfahren, sei es Gewalt, Ausgrenzung, Sucht oder dauerhaften Verlust eines Jobs. Das gilt für die jungen Frauen zwischen 18 und 27 Jahren ebenso wie für die älteren Wohnungslosen. „Da ist es mit einem Gespräch nicht getan, immer wieder müssen wir uns mit den Frauen beschäftigen“, fügt Janna Stempel hinzu. Inzwischen sind es acht, mit denen sich die Diakonie-Mitarbeiterin dauerhaft auseinandersetzen. Es ist eine zeitintensive Arbeit, bei der die 30-Stunden-Woche viel zu kurz ist. „Eine Wohnungsbesichtigung kann ebenso wie ein Arztbesuch schnell einmal zwei Stunden dauern“, hat Marlene Beckmann erfahren.

Für sie ist das Projekt, das wissenschaftlich begleitet wird, auch unter Corona-Bedingungen erfolgreich gestartet. „Wir sind inzwischen in der Szene bekannt. Frauen, die bereit sind, mit unserer Hilfe in ein selbstbestimmtes Leben in eigenen vier Wänden zu wechseln, sprechen andere benachteiligte Frauen an, die sich an uns wenden.“ Der Erfolg lässt sich in Ergebnissen messen. So ist es Janna Stempel gelungen, einer Frau eine Wohnung zu verschaffen. Auch dort betreut sie sie weiterhin. „Mit der Wohnung allein ist es ja nicht getan. Wir müssen versuchen, eine stabile Tagesstruktur zu erarbeiten“, erklärt Brigitte Bloschak. Marlene Beckmann hat es geschafft, einer schwer kranken, wohnungslosen Frau nicht nur eine medizinische Behandlung zukommen zu lassen, sondern auch einen Platz in einem Altenheim zu besorgen.