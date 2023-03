Gut gemacht in Mönchengladbach Vielfältige Hilfe für Kinder, Jugendliche, Ehrenamtliche und Arbeitslose

Jedes Jahr säen und ernten die Gartenfreunde in Mönchengladbach eigenes Obst und Gemüse. Dabei geht es nicht nur um die Ernte für den eigenen Teller. Die Kleingärtner in der Stadt haben auch eine Bildungsaufgabe, die sie in vielfältiger Weise wahrnehmen. Anne Schreiber, die Frauenreferentin der Gartenfreunde Mönchengladbach, bietet zum Beispiel Gartenwanderungen an. Diese Führungen hat sie genutzt und bei den Teilnehmenden für einen sozialen Zweck Geld gesammelt. Diesen Betrag hat der Kreisverband Mönchengladbach der Gartenfreunde auf 1.000 Euro aufgerundet, die nun an Monika Bartsch, Vorsitzende der Tafel Mönchengladbach, übergeben wurden. Natürlich fand die Übergabe in einem Garten des Kreisverbands an der Brucknerallee statt.