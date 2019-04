Feiern in Mönchengladbach : Hier wird in den Mai getanzt

An der Waldhausener Straße wird am Dienstagabend viel los sein. Archivfoto: Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach In vielen Bars, Gaststätten und anderen Örtlichkeiten wird kräftig gefeiert. Wir geben eine Übersicht, wo die Partys steigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Luft

Es ist wie in jedem Jahr – Mönchengladbach tanzt in den Mai, und wieder gibt es unzählige Partys und Events, wo Feierwütige sich austoben können. Wir geben einen Überblick:

Im Goldwasser, Waldhausener Straße 21, legt DJ Axel ab 22 Uhr auf. Es gibt House, Black, 1980er & 1990er und Hits aus den Charts. In der Alten Eiche, Bahnhofstraße 40, wird ab 21 Uhr in den Mai getanzt. Das Projekt 42, Waldhausener Straße 42, lädt zur Beach-Party ein. Im Black & White, Waldhausener Straße 34, wird ab 23 Uhr gefeiert. Die DJ‘s K-MEL und Scorpion XXL werden karibische und sommerliche Musik auflegen, zudem kommt Justice Touch als Special Guest. Abendkasse: 10 Euro.

Im Sense Club im Haus Zoar, Kapuzinerplatz 12, gibt es ab 23 Uhr ebenfalls Karibisches. Abendkasse: 10 Euro. Im Messajero an der Sophienstraße 17 heißt es ab 22 Uhr „Move Your Feet“ mit DJ Luca. Rock & Blues mit Flat Blues Ltd. & Fandango gibt es ab 20 Uhr im Denk-Mal im Geneickener Hof an der Geneickener Straße 75. Abendkasse: 15 Euro.

In Lisas Tanzpalast an der Kleinenbroicher Straße 3 wird ab 19 Uhr mit Rainer Stern, Sabrina und Jürgen Peter in den Mai gefeiert.

In der Nachtgalerie, Turmstiege 5, öffnet die Bar um 21 Uhr, und um 22 Uhr geht’s in den Club. Auf verschiedenen Ebenen gibt es House, Pop, Charts, Hip Hop und RnB. Im The Pogs, Bahnhofstraße 31, können Rock’n’Roll-Fans ab 22 Uhr mit Live-Musik in den Mai feiern.