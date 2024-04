Mobilität in Mönchengladbach Hier stehen die ersten Fahrradboxen der Stadt

App nutzen, Fahrradbox öffnen, Rad reinschieben, abschließen – so einfach lassen sich Fahrräder in der Innenstadt künftig sicher abstellen. Denn derzeit sind als Pilotprojekt an zwei Standorten – einem in Gladbach und einem in Rheydt – je sechs Fahrradgaragen aufgestellt. Begonnen wurde mit dem Standort an der Albertusstraße, Ecke Hindenburgstraße. Die zweite Fahrradbox wurde an der Friedrich-Ebert-Straße, seitlich des Einkaufszentrums „To Huus" aufgestellt.