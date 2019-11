Kostenpflichtiger Inhalt: Kein Netz in Mönchengladbach : Vorsicht, Funkloch!

Auch in Mönchengladbach gibt es noch viele weiße Flecken auf der Netzkarte. Foto: dpa/Inga Kjer

Mönchengladbach Ohne Netz nützt das beste Smartphone nichts. Mit einer Milliarde Euro will der Bund den Empfang verbessern. Wer in Mönchengladbach auch mobil schnell im Internet surfen will, ist stark von Anbieter und Standort abhängig.