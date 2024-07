Kostenlose Aktion der Polizei in Mönchengladbach Sicher in die Sommerferien mit dem Fahrzeug-Check

Welches Gewicht ihr Fahrzeug auf die Waage bringt, das können Interessierte auch in diesem Jahr wieder bei einer kostenfreien Aktion der Polizei Mönchengladbach am Samstag, 13. Juli, prüfen lassen. Stattfinden wird sie von 11 bis 15 Uhr auf dem Messeparkplatz am Nordpark an der Gladbacher Straße 511. Unterstützt wird die Aktion vom TÜV Rheinland.