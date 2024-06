Besondere Stadttour in Mönchengladbach Hier können die Gäste ihre Stadt schlemmend erkunden

Das Team vom Restaurant Andras bereitet gebratenen Ziegenkäse mit Nüssen und Salat vor. Als Alternative soll es Mini-Souflaki mit Tzatziki und Patates geben. Im Amelsan’s können sich die Gäste auf eine Kostprobe Thai-Curry mit Safran-Reis freuen und das Mogambo will eine Mini-Portion Falafel mit Hummus ausgeben. Die Restaurants sind am Samstag, 8. Juni, drei Stationen der kulinarischen Schnitzeljagd in Mönchengladbach.