Lebensmittel aus dem Automaten Wo man in Mönchengladbach rund um die Uhr einkaufen kann

Für den Kuchen fehlen noch zwei Eier? Ein spontanes Grillen wäre schön, aber es wurden keine Würstchen gekauft? Wem diese Gedanken kommen, wenn alle Supermärkte geschlossen haben, muss nicht auf den süßen Nachtisch oder das Barbecue mit Freunden verzichten. In und um Mönchengladbach gibt es zahlreiche Verkaufsautomaten für frische Lebensmittel. Egal, ob Milch, Kartoffeln, Eier oder fertige Gerichte: Viele Landwirte verkaufen ihre Produkte mittlerweile mit Selbstbedienungskonzept. Die Verkaufsstellen sind in der Regel täglich und rund um die Uhr zugänglich. Welche Automaten es in Mönchengladbach gibt.