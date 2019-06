Hey!Rheydt : Spiel und Austausch beim Tam Tam im Theaterpark

So sieht es aus, wenn der Theaterpark beim Tam Tam zum Spielplatz für Groß und Klein wird. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Rheydt Die Initiative Hey!Rheydt hat im Park am Theater erneut ein buntes Programm für Familien auf die Beine gestellt.

Ein Theaterbesuch steht oft für neue Eindrücke. Am Samstag konnten Familien und Kinder solche Eindrücke auch ohne Theaterkarte sammeln. Die Arbeitsgruppe Hey!Rheydt hat zum vierten Mal zum „Tam Tam“ in den Theaterpark eingeladen. Schon auf dem Weg zum Park konnten die Besucher das Motto hören: Trommelklänge lotsten sie zur Festfläche.

Die Ehrenamtler von Hey!Rheydt organisieren Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum in Rheydt. Sie verbinden auch bestehende Angebote, zum Beispiel durch den „Spielplatzfinder“, ein Überblick über öffentliche Spielplätze in Rheydt. „Bei der Recherche dazu ist uns der Theaterpark aufgefallen“, sagt Anja Schurtzmann, Sprecherin von Hey!Rheydt. „Es ist ein super Park, nur ein wenig in die Jahre gekommen“, erklärt sie.