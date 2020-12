101. Geburtstag in Mönchengladbach : Für ihre Enkel ist Herta Neumann die Größte

Mönchengladbach Egal, welche Hürden ihr das Leben bescherte, Herta Neumann wusste sie zu nehmen und das Positive nicht aus den Augen zu verlieren. Feiern kann sie diesmal nicht – dann eben zum 102. Geburtstag im kommenden Jahr.

Sie liebt das Familiäre und die Geselligkeit, ist nicht gerne alleine. Deshalb ist sie in ihrem Zimmer im städtischen Altenheim Hardterbroich, in dem sie seit 2014 wohnt, auch selten anzutreffen. Gerne sitzt sie mit ihrer besten Freundin beim Kaffee oder nimmt an den Aktionen teil. Herta Neumann wuchs mit fünf Geschwistern in der Hafenstadt Memel im heutigen Litauen auf. Sie musizierten und sangen viel in der Familie, führten bei Familienfeiern auch schon mal ein Theaterstück auf. Zu ihrer Familie und der Heimatstadt hatte sie immer eine enge Bindung. „Sie blättert gerne in den alten Fotoalben und erzählt zu den Bildern herrliche Geschichten“, sagt ihre Tochter.