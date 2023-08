Konzert bei der Hockey-EM in Mönchengladbach Hermes House Band gibt alles

Zugleich ein Fest zum Anfassen: Die Spielerinnen der deutschen Frauennationalmannschaft schrieben fleißig Autogramme. Viele Kinder ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, sich mit dem Weltmeisterpokal der deutschen Männermannschaft ablichten zu lassen. „So schafft man Nähe und gewinnt neue Fans“, meinte der Familienvater aus Mönchengladbach, der sich geduldig mit dem Nachwuchs anstellte, um in die Nähe des Pokals zu gelangen. Im Hintergrund erklang die stimmungsvolle Musik der Hermes House Band. Die Besucher wippten und summten dazu, während sie sich im Schatten unterhielten oder abkühlten. Nur beim abschließenden „Country Roads“ wurde die Aufmerksamkeit auch außerhalb des Stadions wieder größer. Mit ihrer Coverversion des Ohrwurms von John Denver hatte die Band in den 80er Jahren ihren Durchbruch im deutschsprachigen Raum. Aber zum Durchbruch in dem Sinne, dass die Hockeyfreunde wieder in Scharen auf die Tribünen stürmten, reichte es dieses Mal nicht. Bei „Hockey meets Music“ trat die Musik in den Hintergrund. Die Musiker aus den Niederlanden ließen sich die Nebenrolle nicht anmerken. Sie gewannen dennoch – anders als die niederländischen Spieler. Die Show, die die Hermes House Band ablieferte, machte auf jeden Fall Appetit auf den nächsten Auftritt dieser Band.