Wichtige Baustelle in Mönchengladbach : Hermann-Piecq-Anlage wird gesperrt

Wichtige Baustelle in Mönchengladbach

So sah die Baustelle Anfang August aus. Ende Oktober soll die Brücke freigegeben werden. Foto: Daniel Brickwedde

Mönchengladbach Für zwei Wochen ist die Verkehrsachse mitten in der Gladbacher Innenstadt dicht. Grund sind letzte Arbeiten an der Brücke Viersener Straße. Die soll Ende Oktober für den Verkehr freigegeben werden.

Autofahrer müssen sich für zwei Wochen auf die Sperrung einer Hauptverkehrsstraße einrichten. Vom kommenden Montag an, 4. Oktober, wird die Hermann-Piecq-Anlage ab 6 Uhr bis zum Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr, nicht befahrbar sein. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Grund für die Vollsperrung ist die Baustelle an der Brücke Viersener Straße über die Hermann-Piecq-Anlage.