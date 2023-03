Menschen in Mönchengladbach „Der liebe Gott kann mir noch mal 100 Jahre schenken“

Am 10. Februar 1948 bekam Deuster seine Entlassungspapiere in der englischen Kommandantur in Mönchengladbach, nachdem er im September 1947 seine Flucht aus dem Elsass nach Deutschland angetreten hatte. Hier arbeitete er als Bügler in der Kleiderfabrik Knops und Co. „Eine Ausbildung habe ich nach der Schule nicht machen können. Meine Mutter war sehr gläubig. Sie hat mir verboten, in die Hitlerjugend einzutreten. Da war es schwierig, eine Stelle zu bekommen“.