Mönchengladbach: Herbsturlaub auf der Hindenburgstraße

Verkaufsoffener Sonntag in Gladbach : Herbsturlaub auf der Hindenburgstraße

Buden mit Muzen, Bratwurst und Ballons erinnerten an einen Jahrmarkt. Weil keine Busse fuhren, konnte man auch auf der Fahrbahn gehen. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Beim verkaufsoffenen Sonntag konnte bei Sonne zu Live-Musik und DJ-Klängen eingekauft werden.

Elena Di Blasi springt auf dem Trampolin, immer wieder hoch und runter. Das Mädchen strahlt über das ganze Gesicht, während es mit einem Gurt um seine Hüfte in die Höhe schnellt und die Beine streckt. Mitten auf der Hindenburgstraße ist gegenüber vom Minto ein „Bungee Jumping“-Stand für Kinder aufgebaut. Für fünf Euro bekommt man dort fünf Minuten Springspaß. Elena scheint nicht genug vom Trampolin bekommen zu können.

Noch mehr als Elena selbst strahlt aber ihr Vater Guido Di Blasi, der vor dem Trampolin steht und Elena beim Springen zuschaut. „Das Wetter ist schön, es ist weder Schule noch Arbeit und man kann ganz entspannt etwas mit der Familie machen“, sagt er. Mit seiner Frau und den drei Kindern will Di Blasi heute einfach mal in der Stadt herumlaufen, eine Kleinigkeit essen und die letzten Besorgungen vor dem Urlaub machen. Dass die Geschäfte am Sonntag aufhaben, passt ihm da ganz gut. „Und von den Rummel-Attraktionen haben dann auch die Kinder was“, sagt er.

Es ist ein heißer Herbsttag in der Stadt. Während die Blätter schon auf den Straßen liegen, laufen die Menschen in Sommerkleidung und mit Eis in der Hand durch die Straßen. Zum Mönchengladbacher Stadtfest haben am Sonntag auch die Geschäfte in der Gladbacher Innenstadt geöffnet. Bereits um kurz nach 13 Uhr, die Läden haben gerade erst geöffnet, ist auf der Hindenburgstraße schon einiges los. Weil zu diesem Anlass die Busse weder hoch- noch runterfahren, kann heute die ganze Straße genutzt werden. So verteilen sich die Menschen auf der gesamten Fläche.

Das freut auch die Straßenmusiker Simon und Stephan Meyers aus Viersen, die vor Galeria Kaufhof stehen, Gitarre spielen und singen. Die Brüder sind glücklich über das Wetter und die vielen Menschen, die an ihrem Gitarrenkoffer vorbeiziehen. „Wenn hier keine Busse fahren, ist auch weniger Lärm und man hört die Musik besser.“



Die Hindenburgstraße hoch wird die Innenstadt immer lebendiger. Am Sonnenhausplatz haben sich die Freundinnen Rebecca Könen und Sandra Breitschwerdt mit einem kühlen Getränk hingestellt. Sie sind heute nicht da, um einzukaufen, sondern um Musik zu hören. Denn gleich spielt auf einer Bühne die Bigband der Musikschule „groove!“ jede Menge Swing. „Zum Shoppen ist es uns heute zu voll“, sagt Könen. „Aber ich arbeite selbst an der Musikschule und habe gehört, dass hier heute auch DJs auflegen sollen, darum wollte ich unbedingt herkommen.“

Die DJs findet man ganz oben an der Hindenburgstraße. Dort sollen sie die Menschen, die sich hauptsächlich um das Einkaufszentrum Minto tummeln, mit ihren Klängen weiter in die Oberstadt locken. Jeweils eine Stunde lang spielt in den Schaufenstern von „Sinn“ und „Alberto“ elektronische Musik.